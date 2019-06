L'heure de tuer mon père

Après trois ans passés sur les routes entre galères et petits "boulots", Callie Ross, âgée d'une vingtaine d'années, décide de reprendre contact avec sa famille, qui habite à Philadelphie. Emma, l'employée de maison et amie de son père, lui apprend qu'il a été victime d'une attaque et qu'il est cloué sur un lit d'hôpital, incapable de bouger ou de parler. La jeune femme s'empresse de venir au chevet de George, mais ce n'est pas pour le soutenir, bien au contraire. La mère de Callie s'est suicidée quand elle était enfant et plutôt que d'admettre qu'elle avait des problèmes psychologiques, elle a préféré tenir son père pour responsable de ce drame. Maintenant qu'il est à sa merci, elle semble décidée à se venger.