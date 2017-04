L'homme aux mille visages raconte une des plus importantes arnaque dans l'histoire du FBI. Daphné, fait la rencontre d'un homme se disant médecin brésilien et vivant dans la capitale parisienne. Les mois passent, elle emménage et tombe enceinte. Mais coup de théâtre : Daphné découvre que son amoureux lui a menti sur son identité. En réalité, Clark Rockefeller est un homme aux multiples personnalités, n'hésitant pas à changer de nationalités et de professions. Même son propre nom est une imposture.