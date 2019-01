Pour l'honneur de ma fille

Rachel Van Cleve, agent immobilier, découvre en rentrant chez elle, un soir, que sa fille Dina, dix-sept ans, élève et brillante joueuse de hockey sur gazon au lycée Westfield, vient de se pendre dans sa chambre. Terrassée, elle décide de chercher les raisons qui ont poussé sa fille à se suicider et de briser le silence qui règne autour de cette tragédie. En menant son enquête auprès des personnes qui l’ont côtoyée, elle découvre que Dina a envoyé un "sexto", MMS à caractère sexuel, à son petit ami, Mark, et que cette photo compromettante a ensuite été envoyée à une quarantaine de personnes...