L'impensable vérité  

Enfant, Emma a grandi dans la peur d’un père tyrannique et violent qui maltraitait sa mère. Pour se protéger, elle s’était inventé une amie à qui elle se confiait et qui l’aidait à surmonter ses angoisses. Aujourd’hui, Emma est une adulte mariée à un psychiatre mais ses angoisses d’enfant et son amie imaginaire ne l’ont toujours pas quittée. Brad Turner, le mari d’Emma, fait tout pour l’aider à se soigner mais ses hallucinations sont de plus en plus envahissantes et il envisage de faire interner sa femme.