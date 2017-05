L'impossible pardon  

Dans une école Amish de Pennsylvanie, dix fillettes sont prises pour cible par un homme, non Amish, qui veut ainsi se venger de Dieu qui a rappelé à lui son bébé, qui venait de naître. Cinq mourront, ainsi que le criminel qui s’est suicidé. Aussitôt, trois Amish, dont Nathan, le père de l’une des victimes, vont voir, Amy, la veuve du criminel pour lui dire qu’ils pardonnent à son mari et qu’ils seront là si elle a besoin d’aide. Amy, qui est horrifiée par ce que son mari a fait, ne comprend pas leur attitude. Ni Adèle, la femme de Nathan, qui sent sa foi vaciller et qui en vient à envisager de quitter la communauté, ce qui ferait d’elle une bannie. Nathan a pardonné l’impardonnable pour ne pas laisser la haine envahir son cœur et le dévorer...