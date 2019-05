Emilie vit séparée de son mari depuis deux ans et rencontre quelques difficultés avec sa fille, Lori, une adolescente qui revendique plus de liberté. Malgré le refus de sa mère, Lori se rend à une soirée chez son amie, Brynn. Au cours de celle-ci, elle se dispute avec son petit ami, Curt, et disparaît. Bien que la police soit convaincue qu'elle a fugué, sa mère pense qu'elle a été enlevée et décide de partir à sa recherche.