L'invité de Noël

Jennifer vit seule avec son fils, Brian. Préparer les fêtes de Noël est pour cette femme active une véritable corvée, d’autant plus que la cuisine n’est pas son fort. Jennifer et Brian attendent la visite d'oncle Ralph qui a perdu sa femme. Policier, il vient de prendre sa retraite et passera les fêtes avec sa nièce et Brian. Dans l’avion qui le menait de New York à Chicago, oncle Ralph s’est lié d’amitié avec Morgan, un jeune homme sympathique qui rentre d’un long tour du monde. Une tempête de neige bloque la correspondance de Morgan. Ralph parvient à convaincre Jennifer d'héberger Morgan pour la nuit. L’intrusion de cet homme si peu conformiste dans la vie bien réglée de cette femme va provoquer des remous inattendus…