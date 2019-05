L'ombre de la peur

Casey Cooper est une jeune femme dynamique qui a su rebondir après des drames familiaux et aller de l'avant. Elle mène de front une carrière de journaliste débutante et deux emplois alimentaires de serveuse afin de rembourser un emprunt immobilier. Son chemin croise celui de Morgan Pierce, un jeune homme énigmatique recruté par le Café d'Annette. Celui-ci disparaît après quatre jours d'essai, mais pour mieux réapparaître dans la vie de Casey. Il la place alors au centre de son obsession maladive et fait de sa vie un enfer, jusqu'à entamer sa belle assurance. Tant que celui-ci n’a pas clairement menacé Casey, la police est impuissante, mais le lieutenant Leary prend cette affaire au sérieux...