L'ombre du harcèlement  

Le lieutenant Diane Harkin vient d'être muté à Seattle. Elle s'intéresse de près aux affaires de harcèlement criminel, même si son officier supérieur, Cliff, refuse d'enquêter sur ces dossiers. Diane est elle-même victime de harcèlement. Elle a fui son ex-mari qui est à sa recherche. Elle demande le soutien de la substitut du procureur, Julia Winston, pour lutter contre le harcèlement criminel. Julia parvient à créer un détachement spécial anti-harcèlement pour protéger les victimes. Diane, Cliff, et d'autres policiers intègrent ce détachement et protègent Jen Andrews, une jeune femme harcelée par une ancienne maîtresse, Ivy Hinks. Quand Diane finit par abattre Ivy sous les yeux de Julia, celle-ci décide de protéger la policière, et de déclarer que de l'endroit où elle se trouvait, elle n'a pas pu voir ce qui s'était passé. En examinant l'ordinateur d'Ivy Hinks, Julia apprend qu'Ivy a retrouvé l'ex-mari de Diane et lui a dit où se trouvaient son ex-femme et leur fils. Mais désormais, Diane ne craint plus son ex-mari et le menace de le tuer quand celui-ci l'appelle au téléphone.