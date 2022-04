La boutique des amoureux

Jo vit avec son père et sa sœur, Sofi, dans la petite ville de Daisy Hills. Elle gère la boutique que sa mère a fondée, lieu stratégique qui réunit les habitants de la ville. Hélas, à cause d'internet, les ventes se font plus rares. Blake, l'ex-petit ami de Jo, vient à la rescousse. D'abord réticente à opérer les changements nécessaires à la relance des affaires, Jo finit par accepter de modifier certaines choses et se rapproche de Blake, qui décide de quitter New York pour s'installer dans sa ville natale.