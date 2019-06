La chambre maudite

Adrian Merrill, agent immobilier et amie de Jennifer est chargée de vendre une magnifique propriété datant de 1884. Elle organise une réception pour présenter le bien aux acheteurs potentiels et reçoit plusieurs offres. Mais le lendemain, un blog anonyme lance une rumeur selon laquelle la maison serait maudite. La chambre secrète qui avait été murée et découverte lors des récents travaux de rénovation serait en fait responsable de plusieurs morts inexpliquées depuis la construction de la maison. Cette révélation entraine le retrait de toutes les offres. Adrian, pour prouver que cette rumeur est ridicule, décide de passer une nuit dans « la chambre mortelle » sous l’œil d’une webcam retransmise en direct. Le lendemain matin, elle ne se réveille pas. Le médecin légiste conclut à une mort naturelle mais Jennifer est convaincue qu’il s’agit d’un meurtre. Elle va soupçonner tour à tour, Tina, la sœur cadette d’Adrian, visiblement très peu touchée par la mort de cette dernière. William Carson descendant du premier propriétaire de la maison, souhaitant acheter la maison sans en avoir les moyens. Lennox, un promoteur immobilier qui voulait faire construire un immeuble à son emplacement et Erica Franklin, la propriétaire très peu atteinte, elle aussi, par le décès de la jeune femme. Après une enquête assez complexe et dans le dos du Lieutenant Lynwood, Jennifer va découvrir, avec l’aide de son fils Logan, à force de visionner l’enregistrement, qu’il manque un passage de 3 minutes, durant lesquelles le tueur aura pu injecter un poison indétectable à son amie. Seule l’identité du coupable lui restait à trouver. C’est ainsi qu’elle a failli se faire tuer elle aussi en allant récupérer l’ordinateur d’Adrian auprès de Peter Mullin, son collègue qu’elle pensait digne de confiance, pour voir s’il contenait la séquence manquante. C’était en fait lui le coupable. Adrian l’avait quitté et avait obtenu le mandat de la maison Carson qu’il convoitait.