La disparue de Yellowstone

Jessie a fui la californie et un mari violent avec sa fille, Michelle. Elles traversent le parc de Yellowstone pour se rendre dans de la famille au Canada. Leur voiture tombe en panne, leurs téléphones ne captent pas, ce qui oblige Jessie à se rendre à pied jusqu'au garage le plus proche où elle fait la rencontre de Grant. Michelle n'a pas voulu l'accompagner car, n'étant pas au courant de tout, elle lui en veut d'avoir quitté son père. Elle attend donc seule dans la voiture et accepte l'aide de Nolan, un gentil garde forestier qu'elle a rencontré dans un restaurant un peu plus tôt...