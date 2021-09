La double vie de mon mari

Une femme est retrouvée morte dans sa robe de mariée, le jour même de son mariage. Cinq ans plus tard, Leo Friedman épouse Sara Ross, qui est une magistrate en charge d'une affaire criminelle concernant une célébrité accusée d'avoir tué sa compagne. Elle est associée à Kyle et Grayson qui sont invités à son mariage.Mais de retour au travail, les deux associés de Sara lui font part de leurs doutes quand à la rapidité de son engagement. Sara, qui ne connait pas Leo depuis longtemps part confiante dans sa vie de couple. Le jour où sa carte de crédit est refusée, les doutes concernant Leo reviennent au premier plan. Et puis, Melinda , sonne à sa porte pour lui apprendre qu'elle est aussi la femme de Leo, qui se faisait appeler Sam et qu'il l'a ruinée . Grâce à Raymond,détective privé, elles apprennent que leur mari a tué une première femme cinq ans plus tôt. Les deux femmes s'entendent pour récupérer leurs biens et le faire tomber .En menant son enquête, Sara rencontre Cindy, qui a été une petite amie du même escroc, qu'elle appelait Alex. Alors que les trois femmes se protègent chez Sara, Leo/ Sam/ Alex s'introduit dans la maison et tue Cindy. Cachée dans un chalet loin de la ville avec Kyle, Sara est rattrapée par Leo, mais elle réussit à lui échapper.Sara, Melinda et Parker, la meilleure amie de Sara, avec la complicité de Kyle finiront par piéger Leo qui sera tué.