La double vie de Veronica

Après s’être séparée d’un mari violent, Connie revient s’installer à Honolulu avec leur fille adolescente, Christine. Pour subvenir à leurs besoins, Connie travaille comme serveuse le jour et la nuit, elle devient Veronica auprès de différents hommes. Le retour de Jason, son ex-mari, et l’arrivée d’une ancienne connaissance vont faire de sa vie un véritable cauchemar et mettre en danger sa fille.