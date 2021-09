La femme du révérend

Le Révérend Andrew Martin retrouve sa femme Debbie morte dans leur chambre, avec sur sa table de chevet un tube de somnifères et un mot d'adieu. La police conclut au suicide. Mais la mère de Debbie, Susan, soutenue par sa sœur et sa nièce, ne se satisfait pas de cette explication. Debbie était une femme joyeuse, aimante envers ses enfants, et qui avait plein d'amis. Par ailleurs, Andrew ne montre aucun signe de chagrin, il refuse que Susan voie ses petites filles, et quelques jours après les obsèques de Debbie, il s'affiche avec Brianna, une très jolie jeune femme. Mais pour convaincre le juge de changer la cause de la mort de sa fille en vue d'un procès, Susan devra batailler ferme et mener une enquête au cours de laquelle elle découvrira le caractère démoniaque de son gendre et comprendra comment il a tué sa propre femme et déguisé son meurtre en suicide.