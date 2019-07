La folie en héritage

Responsable d’une entreprise de prêt-à-porter, Pauline Mitchell éprouve de plus en plus de difficultés dans la vie quotidienne : elle perd ses clés ou ses lunettes, oublie des rendez-vous... Craignant de souffrir de la maladie d’Alzheimer comme sa mère, elle consulte son médecin de famille qui la rassure. Mais une nuit, elle se retrouve dans un parc sans pouvoir se rappeler pourquoi. Sur les conseils de son mari, Aaron, Pauline consulte un second médecin. Il lui confirme qu’elle souffre de démence précoce. Pourtant, Pauline ne comprend pas ce diagnostic et découvre bientôt que son mari et son assistante, Elizabeth, l’ont piégée pour prendre le contrôle de son entreprise.