La force de l'espoir

Cory Weissman est étudiant en première année à l'université de Gettysburg où il a été sélectionné dans l'équipe de basket après avoir marqué plus de mille points lorsqu'il était au lycée. Un jour, à la salle de sport, il est victime d'un AVC suite à une malformation artério-veineuse et doit subir deux opérations lorsqu'il est à l'hôpital et en rééducation. Il se remet petit à petit avec l'aide de sa mère, kinésithérapeute, Tina. Malgré ses crises d'épilepsie, il reprend les cours et réussit à réintégrer l'équipe de basket, d'abord en tant qu'assistant pendant les entraînements, puis en tant que joueur, mais sans disputer les matchs. Son parcours est juché d'embûches : sa petite amie le quitte et il traverse une période de dépression qui le mène à consulter un psychiatre, mais grâce à sa détermination, il parvient à revenir sur le terrain lors de son tout dernier match et à marquer un point, le seul de sa carrière universitaire.