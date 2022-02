La jeune fille qui criait au loup

Perturbée par le divorce de ses parents et le remariage de son père, Brianna est à deux doigts d'être renvoyée du lycée pour mensonge et tentative de chantage. Alors qu'elle est chez son père, privée de sortie, elle surprend sa belle-mère en train de quitter la maison en pleine nuit. Elle la suit et la voit tuer un homme sur un chantier. Elle essaie d'en parler à sa mère et à son père, mais tous les deux croient à une nouvelle élucubration de leur fille instable. Brianna décide alors de trouver des preuves de la culpabilité de sa belle-mère, mais celle-ci n'entend pas se laisser faire et s'efforce de discréditer Brianna aux yeux de tous. La mère de Brianna finit par se laisser convaincre de creuser dans le passé trouble de cette mystérieuse femme.