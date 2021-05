La maîtresse de mon mari

Jackie est mariée à Karl, et découvre qu'il la trompe. Valérie, une de ses amies, lui parle d'une femme qu'on surnomme "La traqueuse de maîtresse", et dont on dit qu'elle viendrait en aide aux femmes dans sa situation. Hannah, la fameuse "traqueuse", donne à Jackie le choix entre deux options : lui fournir toutes les preuves de l'adultère afin de lancer une procédure de divorce, ou bien détruire la relation entre son mari et sa maîtresse, et arranger son couple. Jackie choisit la première option. La traque commence donc pour Hannah, qui découvre rapidement qui est la maîtresse de Karl : Beth, une jeune esthéticienne. Elle s'introduit chez elle et dissimule une culotte de Beth dans la poche intérieure de Karl, qui la découvrira une fois rentré chez lui. La deuxième étape consiste à voler le pendentif que Karl a offert à Beth et à le remettre à Jackie qui va le porter en face de Karl. Celui-ci, déboussolé, avoue à Jackie qu'il la trompe, mais qu'il est prêt à mettre fin à sa liaison pour préserver sa famille. Jackie lui demande de quitter la maison. Le soir même, Karl et Beth sont retrouvés assassinés chez Beth.