La mémoire de la peur

Alors qu’elle part se réfugier chez son père avec sa fille Sammi pour fuir son mari Dean Chism, Leah est victime d'un accident de voiture. Justin et Danielle, engagés par Dean, la laissent pour morte dans un autre véhicule volé auquel ils mettent le feu et prennent la fuite avec la voiture de Leah, où se trouve Sammi. Leah est sauvée in extremis par l’agent Barrett. Mais l’accident l’a rendu amnésique. Accusée de vol de véhicule, elle est placée sous garde à vue. Aidée par Rick, son avocat commis d’office et de l’agent Barrett, elle recouvre la mémoire et implore que l’on retrouve sa fille. Mais Dean, accusé de fraude fiscale et redevable d’un million d’arriérés aux impôts, a engagé Justin et Danielle pour éliminer sa femme afin de toucher l’assurance-vie dont la bénéficiaire est sa fille.