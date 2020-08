La menace du volcan - Partie 2

(avec Terry O' Quinn - Millenium) - Le forage du puits Paxton pour la Trans Nova Oil a déclenché un accident volcanique et plusieurs éruptions ont coupé toutes les voix d’accès à Paxton. C’est sur toutes les chaine d’infos, l’armée, la sécurité civile et toutes les équipes de secours tentent de faire face à la catastrophe. Un QG est installé sous une tente tandis qu’un hôpital de fortune est ouvert à l’école municipale après que l’hôpital ait été touché par le tremblement de terre. Harry Stromwall dirige les opérations mais ne peut rien contre ces éruptions en série. Dans le puits Hector et deux autres ouvriers, Glen et Edward tentent de sortir par un conduit d’aération. Sur leur chemin Matthew et Emily peuvent prendre la mesure de la catastrophe, Emily est d’autant plus inquiète que son fils, Dylan n’est pas rentré d’une excursion dans le parc avec sa classe. Arrivés en ville, Emily cherche un moyen de joindre son fils et Matthew rejoint Harry au QG. Face à la situation Matthew propose à Harry de larguer une bombe acoustique sur une des fissures pour ouvrir un chemin au courant de lave et le détourner vers le Pacifique. Pour s’approcher au plus près de la fissure et larguer la bombe, Matthew va piloter une capsule spatiale équipée d’un bouclier thermique et descendre dans le ventre du volcan.