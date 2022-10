La mort m'a sauvé la vie

Jade semble être une femme comblée. Elle fait une brillante carrière dans une agence publicitaire et elle est mariée à Ed, un grand chirurgien avec qui elle a une jolie petite fille. Pourtant, dans l'intimité, sa vie est un cauchemar. Ed, le mari modèle, s'avère un homme pervers et violent. Tandis qu'un soir, il lève une fois de plus la main sur elle, elle décide de le quitter. Mais Ed ne l'entend pas de cette oreille et se montre prêt à tout pour l'en empêcher. Jade va donc devoir redoubler de ruses pour acheter sa liberté.