La nuit où ma fille a disparu...

Claire Porter et sa fille, Sarah, quittent Chicago pour s'installer à Mattowa, une petite ville, en cours d'année scolaire. Claire vient d'être nommée directrice adjointe dans le même lycée que sa fille. Ruth, qui entraîne l'équipe de basket, suggère à Maddie d'intégrer son groupe. L'entraînement se passe très bien et la jeune fille intègre tout de suite l'équipe. Toutes les filles décident de fêter l'arrivée de Sarah parmi les Vipers. Bien qu'inquiète, Claire laisse sa fille partir en lui demandant de ne pas rentrer tard. Elle lui laisse plusieurs messages au cours de la soirée, mais Srah ne lui répond pas. Le lendemain, elle s'aperçoit avec effroi que sa fille n'est pas rentrée... Sarah n'est pas restée dormir chez Maddie, qui conviait ses coéquipières. Claire la cherche partout et joint tout le monde, mais sa fille reste introuvable.