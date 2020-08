La nuit où tout a basculé

Un père célibataire lutte pour renouer des liens avec sa fille, une adolescente âgée de 15 ans, de plus en plus distante avec lui. Un soir, elle perd le contrôle d'elle-même lors d'une fête d'école. Visiblement en état d'ébriété et complètement désorientée, elle a besoin d'aide...