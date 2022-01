La petite fille oubliée

Une petite fille de?3 ans est enlevée au domicile de ses parents dans le comté de Copeland, en Californie. La police ouvre une enquête, mais elle n'a aucune piste sur le ravisseur. Cinq ans plus tard, Karina, qui tient un magasin de vêtements et de mobilier pour enfants avec son mari, Ryan, fait la connaissance d'une petite fille, Mallie, et de sa mère, Lena, qui l'élève seule. Alors que Mallie est laissée quelques instants sous la surveillance de Karina, un homme tente de l'enlever. La jeune femme veut appeler la police, mais la mère de l'enfant refuse...