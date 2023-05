La petite sirène

Ondine, sauvage et espiègle petite sirène, sauve un prince d'une mort certaine et tombe follement amoureuse de lui et son monde au-dessus de l'eau. Pour vivre auprès de lui, elle doit abandonner son ancienne vie sous la mer et abandonner son père et ses soeurs. Ondine est prête à tout et mise sur l'amour en décidant de partir vivre son grand amou et son désir de l'inconnu au-dessus de l'eau.