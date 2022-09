La princesse et le bodyguard

Alexia Bernolli est une jeune princesse qui a décidé de vivre sa vie comme elle l’entend, depuis l’âge de 20 ans, avec l’accord de ses parents, le Roi et la Reine de Sentovia. Mais pour ses 35 ans, ses parents lui annoncent qu’elle doit faire un choix : rester dans l’anonymat et abandonner l'idée d’accéder au trône pour succéder à son père, ou accepter les obligations liées à sa charge, abandonner la vie qu’elle s’est construite à Manhattan et un jour devenir Reine. Quelle que soit sa decision, elle aura des conséquances, sur sa famille, ses amis et ses amours…