La rédemption de ma fille

Jennifer Philips, une étudiante de 21 ans, a interrompu ses études universitaires pour prendre soin de son père, atteint d’une grave maladie. Sa mère, Donna, très absorbée par son travail, la laisse assumer seule cette lourde responsabilité. Fragilisée et sans soutien, la jeune fille cherche un refuge dans l’alcool. Le jour de l’enterrement de son père, elle se rend à une fête où, après avoir trop bu, elle renverse par accident Colin, un futur champion de course à pied. Défendue par un avocat ami de sa mère, la jeune fille échappe à une peine de prison à la condition de faire une cure de désintoxication. Cette décision est vécue comme une injustice par la famille de la victime, qui avait reporté sur leur second fils tous leurs espoirs après la blessure ayant mis fin à la carrière de leur aîné, Alex. Ce dernier, rongé par un désir de vengeance et sa propre frustration, se fait engager comme livreur du centre de désintoxication dans le but de rencontrer Jennifer...