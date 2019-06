La robe de la mariée

Charles Carter disparait le jour de son mariage, juste après la cérémonie. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Trente-cinq ans plus tard, Jennifer fait l’acquisition d’une magnifique robe de mariée en dentelle de la marque D’Arcet. En la restaurant, elle découvre une poche secrète maculée de sang. Il ne lui en faut pas plus pour ouvrir l’enquête. Après recherches, elle retrouve la propriétaire de la robe, Helen Carter, femme riche, très investie auprès des enfants défavorisés. Elle dit n’avoir aucune idée de ce qui a pu se passer. Apprenant par le Lieutentant Lynwood que Jennifer enquête sur la disparition de Charles, le fils du Lieutenant Patel, chargé de l’enquête à l’époque vient lui déposer tous les dossiers que celui-ci avait conservés. Elle y découvre l’identité des convives, notamment celle de Ted Thompson, le témoin du marié. Il lui apprend qu’ils étaient amis d’enfance. Son père était le jardinier de celui de Charles, ils ne venaient donc pas du même monde. Il lui dit n’avoir jamais été très proche d’Helen pour cette même raison, or en visionnant plus tard un film de famille dans les dossiers du Lieutenant Patel, elle voit Helen et Ted très complices et se demande pourquoi ils mentent. Le médecin légiste lui confirme que le sang sur la poche est bien du sang humain et qu’il est du groupe O négatif qui est peu courant, le même que celui de Charles. Jennifer se procure du Luminol pour en vaporiser dans une remise près l’endroit où il a été vu pour la dernière fois et du sang apparait au fond d’un placard. Elle soumet la théorie du meurtre au Lieutenant Lynwood qui reste très frileux au vu de la popularité de la principale suspecte. Il lui dit qu’il lui faut des preuves matérielles concrètes, un corps ou des aveux. Elle retourne donc voir Ted et lui expose sa théorie. Elle pense qu’une dispute sur fond de jalousie a éclaté entre Charles et lui, que les choses ont mal tournées et qu’Helen a été témoin du crime mais a voulu le protéger. Ted se présente immédiatement au poste pour faire des aveux mais Helen arrive pour en faire de même. Le détecteur de mensonges confirmera que c’est elle qui a tué Charles pour sauver la vie de Ted. Elle ne sera donc pas poursuivie. Ted et elle peuvent enfin se voir et rattraper le temps perdu la conscience apaisée. De son côté, Jason, le mari de Jennifer lui fait croire qu’il a oublié leur anniversaire de mariage alors qu’il lui a en fait préparé une soirée romantique surprise depuis plusieurs mois. D'abord très contrariée, celle-ci est aux anges. Hannah est quant à elle très déçue d’apprendre que son petit copain Tyler part étudier un an en Chine.