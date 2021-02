La soeur disparue

Sharon n’a plus de nouvelles de sa sœur, Raven, depuis son enfance. Elle a fugué alors qu’elle était adolescente et la jeune femme a fini par se dire qu’elle ne souhaitait pas être retrouvée. Dev, le fiancé de Sharon, parvient à retrouver la trace de Raven grâce à son cousin policier. C’est avec joie et anxiété que Sharon retrouve enfin sa sœur. Les deux jeunes femmes tentent de rattraper le temps perdu mais, au fur et à mesure, les souvenirs et le comportement de Raven paraissent de plus en plus suspects…