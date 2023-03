La tentation de mon mari

Sean, un concepteur-rédacteur de publicités, est engagé dans l'agence de ses rêves. Katie, sa directrice, lui assigne une jolie assistante avec laquelle le courant passe très vite. Lors de la première réunion client, il sauve l'agence en proposant une idée brillante, qui leur vaut de décrocher le contrat. Jen se fait de plus en plus entreprenante avec Sean et lui apprend qu'elle passe pour son "épouse du bureau" car ils forment une sorte de couple. Jen piège sa "vraie épouse", Lisa, en la rendant responsable du fiasco d'une présentation importante.