La tentation d'une mère

Agent immobilier, Sharon Elliot a perdu son mari Mark, un coach de vie, assassiné par un tueur non identifié. Le lieutenant Teddy Barnes, un ancien camarade de classe secrètement amoureux de Sharon, enquête sur l'affaire. Anthony, le fils de Sharon, a du mal à faire le deuil d'un père particulièrement intransigeant et il est mal dans sa peau. Il est d'autre part victime de harcèlement par un camarade de classe. Dylan Warren, un nouvel élève dans son établissement scolaire, se prend d'amitié pour lui et le protège contre son harceleur. Dylan redonne confiance à Anthony, le fait sélectionner dans l'équipe de football américain et lui fait rencontrer la jeune Megan. Mais qui est-il réellement ?