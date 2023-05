La vengeance de Diana

Diana a été accusée à tort par son ex-mari médecin, Elias, d'avoir surfacturé de nombreux patients. Elle a passé du temps en prison où elle a rencontré Wendy, une jeune fille également enfermée à cause d'un homme, et les deux jeunes femmes sont bien décidées à se venger. Diana et Wendy montent une entreprise de recrutement médical et Wendy démarche la clinique d'Elias afin de se rapprocher de lui et d'obtenir des documents pouvant prouver l'innocence de Diana.