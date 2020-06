La vengeance d'une mère

Lorsque Laura Blackwell, jeune étudiante de Floride de 19 ans reçoit des messages d'intimidation, elle croit que c'est l'oeuvre de son ex petit ami Ben, qui la harcèle. Mais lorsqu'elle part à plus de 3 000 km de là à Los Angeles dans la maison de son père, et que ça continue, elle comprend qu'il s'agit d'autre chose. Quelqu'un, qu'elle n'a visiblement jamais rencontré, a pour une raison étrange envie de la voir morte. Ne voulant inquiéter son père sur le point de partir en lune de miel, elle se confie à la gouvernante de la maison, Colleen. Mais Colleen a elle aussi cache un secret...