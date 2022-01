La vérité sur la reine du lycée

Calabasas, Californie. Alexis et Katelyn, deux adolescentes appellent les secours depuis leur chambre prétendant qu’un homme s’est introduit chez elles et donnent l’adresse de leurs voisins pour leur nuire. Clara, une autre jeune femme, vit à Aurora, dans le Colorado. Elle confie à ses parents qu’elle n’a pas envie de déménager en Californie. Arrivée dans sa nouvelle maison, Clara fait la connaissance d'Alexis et Katelyn. Elles lui proposent tout de suite d’intégrer leur bande. Clara est ravie. Elle est bientôt conviée à une soirée organisée chez Alexis, une adolescente aisée livrée à elle-même. Lors de cette fête, Clara fait aussi la connaissance d'autres lycéens, notamment de Lance. Lors de cette soirée où les jeunes boivent de l’alcool malgré l’interdiction légale, Alexis décide de faire une farce dont elle a le secret en versant un liquide dans le verre d’un garçon un peu timide et asocial. Clara a l’impression qu’il se passe quelque chose, mais elle ne comprend pas. Le garçon se noie dans la piscine un peu plus tard dans la soirée. La police découvre que le produit qu’a ingéré Jake était du GHB, une drogue puissante également appelée drogue du viol. Clara soupçonne Alexis d’avoir versé la drogue dans le verre de Jake et en parle à Lance, avec qui elle commence une histoire d’amour.