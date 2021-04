La vidéo de la honte

Lexi Ross est une lycéenne âgée de 17 ans. Passionnée de littérature, elle n'est pas la plus populaire du lycée, contrairement à Carleigh, qui se conduit comme une peste avec elle. Tout dégénère lorsque deux joueurs de l'équipe de football, Greg et Jared, parient sur le fait que Greg va réussir à passer la nuit avec Lexi. Greg l'invite un soir et allume la webcam de son ordinateur. Il filme leur relation et la montre le lendemain à son ami, Jared. De son côté, Carleigh décide de sortir avec Jared pour se venger de Greg, qui a rompu avec elle. Elle s'empare de la vidéo et l’envoie à tout le lycée. Greg a finalement des sentiments pour Lexi et l'invite à la soirée de Carleigh. Tout le monde a vu le film et Lexi vit un cauchemar. Elle part de la fête en courant et se fait renverser par une voiture.