L'amour c'est mieux en vrai

Alana et Carl se jurent de toujours s'aimer, malgré le départ de la jeune fille pour Chicago où elle va faire ses études. On les retrouve dix ans plus tard. Ils ont rompu à cause de la distance. Alana vit toujours à Chicago et elle a créé une application de rencontre, qui se base sur la compatibilité et la proximité. Elle est fiancée à Evan, qui travaille dans la finance. Elle retourne en Floride pour le développement de son application et l’univers qu’elle s’était construit se fissure.