L'amour entre deux pages

Vanessa Sills est une journaliste de la culture pop à New York. Partie en week-end dans l’ouest avec son amie Amber, elle croise par hasard le célèbre auteur de roman policier : Martin Clayborne. Cet écrivain talentueux s’est éclipsé de la scène publique après une interview calamiteuse qui le présentait sous un jour peu favorable. Vanessa y voit une occasion en or : écrire un article sur lui permettrait à Vanessa de décrocher une belle promotion, devenir rédactrice en chef. Après avoir essuyé plusieurs refus, Vanessa parvient à toucher la corde sensible de Martin, qui accepte l’interview. Les débuts sont chaotiques mais après avoir passé beaucoup de temps ensemble, Vanessa finit par apprendre à connaître Martin et à l’apprécier. Et il semblerait que cela soit réciproque… puisque ce dernier finit par se livrer au-delà des espérances de Vanessa.