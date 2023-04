L'amour entre deux pages

Vanessa Sills est une journaliste new-yorkaise. Partie en week-end dans l’Ouest avec son amie Amber, elle croise par hasard le célèbre auteur de romans policiers, Martin Clayborne. Cet écrivain talentueux s’est éclipsé de la scène publique après une interview calamiteuse qui le présentait sous un jour peu favorable. La jeune femme y voit une occasion en or. Si elle rédige un article sur lui, cela lui permettra peut-être de devenir rédactrice en chef. Après avoir essuyé plusieurs refus, elle parvient à toucher la corde sensible de Martin, qui accepte de lui accorder une interview. Les débuts sont chaotiques, mais après avoir passé beaucoup de temps avec lui, Vanessa finit par apprendre à connaître Martin et à l’apprécier.