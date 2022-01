L'amour sous les flocons

Il y a dix ans, au sortir du lycée, Julia est partie s’installer à Chicago pour s’épanouir et devenir journaliste. Mais ces derniers temps, elle manque d’inspiration et son travail s’en ressent. Sa chef et amie Selena envoie donc Julia dans sa ville natale pour qu’elle rédige un article sur le charme des petites villes de province, en espérant que ce retour aux sources l’aidera à retrouver le goût de l’écriture. Mais en arrivant sur place, outre ses parents, Julia va surtout retrouver Nate, son ami d’enfance avec qui elle faisait les quatre cents coups et amoureux d'elle en secret depuis toujours.