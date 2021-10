L'autre mère de ma fille

Amy vient d’adopter Tara. C’est une nouvelle vie qui commence pour elle, mais elle est loin de se douter que la mère biologique de Tara cache un lourd secret. La vie s’écoule tranquillement mais suite à une méchante réaction allergique, Tara décide de retrouver sa mère biologique pour en savoir plus sur ses origines et son profil génétique. Dans le dos de sa mère qui le lui interdit, elle envoie un échantillon d’ADN à un site spécialisé. Les résultats ne se font pas attendre longtemps. Une femme du nom de Grace Culver la contacte. Grace et Tara commencent à passer du temps ensemble secrètement. Amy s’inquiète du comportement de sa fille et décide de céder à sa requête en se renseignant auprès de l’agence d’adoption pour avoir les coordonnées de la mère biologique de Tara. Amy contacte alors la véritable Grace Culver. La femme que Tara a contactée est, en réalité, la sœur jumelle de Grace, Karina.