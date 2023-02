Le bouquet de la mariée

Josie croit au pouvoir des bouquets de mariage. Après avoir attrapé celui de sa meilleure amie, elle pense avoir trouvé en Will l’homme parfait qu’elle attendait. Malheureusement, elle ne voit pas que son ami le plus proche, Alex, est fou amoureux d’elle et elle s’accroche à ses rêves idéalistes avec Will qui n’a finalement pas grand-chose en commun avec elle.