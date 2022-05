Le cauchemar d'Arianna

Arianna, jeune agente immobilière et mère d'une petite fille âgée de 8 ans, est hospitalisée à la suite d'un accident de voiture. Plongée dans un coma artificiel pendant plusieurs semaines, elle se réveille amnésique. Rick, son mari, reste auprès d'elle jour et nuit pour la soutenir et l'accompagner dans le lent processus de rééducation et fait tout ce qu'il peut pour essayer de raviver quelques souvenirs. Arianna s'impatiente, mais elle commence à avoir quelques flash-backs énigmatiques et inquiétants impliquant Jordan, sa meilleure amie, qui s'est montrée très présente dans la vie de son mari et de sa fille en son absence.