Le cauchemar d'une future maman

Ava est enceinte de son petit ami violent. Elle le quitte pour aller se réfugier chez sa sœur Lila, avec la complicité de son meilleur ami Kyle, mais prise dans un orage, elle a un accident de la route. Elle se réveille et se retrouve isolée chez un couple, Valérie et William. Par chance, ce dernier est médecin. Les lignes téléphoniques sont coupées à cause des intempéries, elle ne peut pas prévenir sa sœur de sa mésaventure...