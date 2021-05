Le cauchemar d'une mère

Après une grave dépression nerveuse, Liz Michaels rentre chez elle et retrouve son fils, Anthony, et son mari, Gabe. Alors que l’équilibre familial, encore fragile, se restaure progressivement, une jeune fille prénommée Caitlin se présente chez eux. Elle prétend être la fille de Gabe, issue d'une relation antérieure à son mariage avec Liz. Cette dernière est dans une situation de grande précarité et la famille décide de l'accueillir sous son toit. Des tensions ne tardent pas à apparaître...