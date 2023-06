Le cercle des tricheuses

Annie Kruger est entrée dans un lycée coté grâce à son talent au lacrosse. Elle peut compter sur sa meilleure amie Camille pour l'épauler sur le terrain. Mais le directeur, monsieur Whitlock, la convoque pour lui dire que ses notes sont en chute libre. De ce fait, elle ne réintégrera pas l'équipe de lacrosse avant d'avoir fait remonter sa moyenne. Elle fait alors connaissance de Delia et Megan, deux élèves issues de familles aisées qui vont lui montrer comment tricher aux examens, mais Annie a des scrupules. Lors d'une soirée chez Delia, elle tombe sur Mitch, son entraîneur de lacrosse, qui la séduit et la convainc sans le dire d'accepter la proposition de Delia. Annie apprend que Delia et Megan ont organisé tout un système de triche permettant à de nombreux lycéens d'avoir de bonnes notes sans travailler.