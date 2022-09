Le courage d'une enfant

Alors qu’elles sont en route pour la Californie, la petite Jordan et sa mère ont un accident de voiture la nuit. Sa mère étant coincée dans le véhicule, la fillette de cinq ans part chercher de l’aide. Le lendemain matin, elle arrive au bureau du shérif d’une petite ville du Nouveau-Mexique. Peu de temps après, quand la mère de Jordan se présente à son tour, la fillette prétend que la jeune femme n’est pas sa mère. Pendant que cette dernière se repose à la clinique, Jordan passe la nuit chez le shérif et sa famille. Elle en profite pour expliquer à Eli, le fils du shérif, que sa mère est toujours dans la forêt, et qu’elle ne sait pas qui est Natalia, la femme se faisant passer pour sa mère. Le garçon de douze ans promet à la fillette de retrouver sa mère et lui donne son numéro de téléphone. Le lendemain, Natalia et Jordan reprennent la route, mais la fillette tente de s’enfuir à plusieurs reprises. De son côté, le jeune Eli part à la recherche de la mère de Jordan en compagnie de Nate, son frère aîné. Ils finissent par trouver une voiture au milieu des bois, avec une femme coincée à l’intérieur. Jordan parvient à téléphoner à Eli et lui explique que Natalia l’a emmenée dans un motel. Eli prévient son père qui alerte alors la police de Mesa et part au secours de la petite fille.