Le dernier roman de Mary

Dans une librairie de Chicago, Mary Malone se rend à une séance de dédicace de son idole, Lila De Marco, une auteure à succès. Alors qu’elle patiente pour obtenir un autographe, Mary fait la connaissance d’Isabelle, l’assistante de Lila De Marco qui, malgré la passion qu’elle a pour son travail, s’apprête à changer de vie. Elle propose à Mary de la remplacer, ce qu’elle accepte avec la plus grande joie. D’abord enjouée et zélée, l’attitude de Mary change dès lors qu’elle apprend que Lila a décidé d’écrire ses mémoires plutôt que la suite de son dernier roman. Mary ne supporte pas l’idée que Lila puisse ne pas continuer à faire vivre Zadie, l’héroïne de ses romans policiers. Le comportement de plus en plus étrange de Mary interpelle Eric, le neveu de Lila.