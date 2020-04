Le déshonneur de ma fille

Peyton Harris, une jeune femme âgée de 18 ans, voit sa vie de lycéenne modèle chamboulée quand des photos d'elle nue, qu'elle avait pourtant détruites, sont envoyées à tous ses contacts par sms, par e-mails et postées sur les réseaux sociaux. Plus tard, elles seront même publiées sur un site internet destiné aux hommes qui veulent se venger de leur ex-petite amie. Devant l'inaction de la police, sa mère, Elaine, mène l'enquête sur Carl Cooke, le propriétaire du site. Peyton découvre que c'est sa meilleure amie, jalouse de sa popularité, qui a envoyé les photos. De son côté, Cooke harcèle tous les membres de la famille. Elaine apprend que Cooke est un des ses anciens élèves, qui l'accuse de l'avoir fait exclure du lycée des années plus tôt et cherche à se venger d'elle.