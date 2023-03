Le frère disparu

Bella et John Porter sont tués dans un accident de voiture. Leur fille, Angie, se rend à leur enterrement avec son fiancé Levi et sa meilleure amie Mia. Contre toute attente, son frère Michael, qu'elle n'a pas vu depuis des années, vient à l'enterrement, accompagné de sa fiancée, Olivia. Michael avait coupé les ponts avec sa soeur et ses parents mais regrette sa décision et souhaite renouer des liens avec Angie.